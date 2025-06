Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal, lo do quasi per certo (Zazzaroni)

Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal, te lo do quasi per certo (Zazzaroni)

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal, offrendo un’analisi chiara sulla vicenda che si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato: la situazione tra Victor Osimhen e il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

«Te lo do quasi per certo: Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal. L’offerta non era replicabile da nessuno, neppure per la metà. Il calciatore guadagnerà una cifra clamorosa e la trattativa per la sua cessione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Quaranta milioni all’anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui inizialmente non voleva partecipare al Mondiale per Club, ma ora c’è molto ottimismo per l’Al-Hilal. Secondo me finirà lì, ripeto. Il Galatasaray non può permettersi di pagare neanche la metà di quella cifra. Dalla Premier League non sono arrivate offerte. Sarebbe una sorpresa se, alla fine, non andasse in Arabia.»

Osimhen sembra sempre più orientato ad accettare la destinazione araba

Anche Ekrem Konur, esperto di calciomercato con trascorsi a Bbc e Espn, ha riportato indiscrezioni che vanno nella stessa direzione:

“Victor Osimhen è ora molto vicino all’Al-Hilal!

L’attaccante nigeriano sta valutando seriamente un’offerta da record proveniente dal club saudita.

Nonostante le iniziali esitazioni legate al Mondiale per Club, cresce l’ottimismo attorno al trasferimento.”