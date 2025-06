La strategia di Osimhen per andare alla Juventus: il 15 luglio scade la clausola, il prezzo si abbasserà (Gazzetta)

La Gazzetta scrive che la Juventus vuole Osimhen e Victor vuole la Juventus. L’addio di Giuntoli non ha cambiato di una virgola l’interesse del nigeriano. Tudor lo vorrebbe. Gli ostacoli, secondo la Gazzetta, sono due: la clausola di 75 milioni valida solo per l’estero ma che scadrà il 15 luglio; e Vlahovic il cui ingaggio pesa come un macigno sui conti bianconeri.

Scrive la Gazzetta:

Victor è attratto dalla Juve, tanto che per il momento ha preso tempo con i sauditi dell’Al Hilal e con i turchi del Galatasaray.

Osi in Serie A godrebbe degli sgravi fiscali del Decreto crescita e di fatto alla Juventus costerebbe meno di Vlahovic a livello di stipendio (il serbo guadagna 12 netti). E la clausola? Non vale per l’Italia, però scade a metà luglio. De Laurentiis spera di trovare prima un club estero che saldi il conto e accontenti il nigeriano. Se Osi aspetta è perché vuole godersi le vacanze, ma anche perché si augura che una volta scaduta la clausola il prezzo del cartellino si abbassi: il contratto con il Napoli terminerà nel 2026 ( ma il club azzurro ha un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi). Speranza condivisa con i dirigenti bianconeri, a quel punto pronti a trattare con De Laurentiis.

Allegri al Napoli stava portando allo scambio Vlahovic-Osimhen, poi con Conte è tramontato (Gazzetta)

Il futuro di Vlahovic. Se ne occupa la Gazzetta dello Sport con Carlo Laudisa. L’esperto di mercato prova ad analizzare le mosse di mercato che riguardano il centravanti serbo bianconero. E scrive di una trattativa fin qui mai emersa tra il Napoli e Vlahovic. La Gazzetta scrive che con Allegri allenatore del Napoli (era praticamente tutto fatto, lo ha ribadito Galeone qualche giorno fa) si stava parlando di uno scambio tra Vlahovic e Osimhen.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Nelle scorse settimane qualcosa si era mosso sotto traccia, considerato che nel dialogo tra il Napoli ed Allegri era comparsa proprio la candidatura di Vlahovic con il passaggio di Osimhen alla Juve. In quel caso i bianconeri avrebbero ceduto il serbo per 15 milioni di euro, pagando il nigeriano 75. C’era anche l’assenso dei giocatori, ma poi la decisione di Conte di restare in azzurro ha fatto tramontare quello scambio.

Di conseguenza, prosegue Laudisa:

Non stupisca, allora che il nuovo fronte si sia aperto a casa Milan, lì dove è arrivato proprio Allegri. Sì, perché il feeling tra Max e Dusan è rimasto intatto, come ai tempi torinesi.