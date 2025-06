Vasseur sembra Thiago Motta, ha ridisegnato la Ferrari con risultati penosi (Libero)

La Ferrari come la Juventus. Vasseur come Thiago Motta. Spiega così Libero la discesa rovinosa della Ferrari di Hamilton e Leclerc, gestita male dal team manager che secondo i beninformati per essere silurato da Elkann così come l’allenatore della Juventus è stato mandato via per Tudor, che ora ha rinnovato fino al 2027 con la Vecchia Signora. D’altronde anche in Formula 1, come nel calcio, a contare è il risultato.

Ne parla così Libero:

“Il Canada è sempre stato terra di trappole. Per i castori, poveretti, e per le Formula 1. […] Tutto questo per sottolineare come il semi-cittadino della città cara a Gilles Villeneuve, al quale è intitolata la pista, presenta incognite notevoli che la Ferrari attuale eviterebbe volentieri. […] Ma è sempre e solo Maranello a tenere banco e, nello specifico, la posizione di Fred Vasseur, il team manager scelto tre anni fa da John Elkann, su suggerimento di Jean Todt, per rilanciare le Rosse che non vincono un mondiale piloti dal 2007 e un titolo costruttori dal 2008.

Ebbene Vasseur si trova esattamente nella stessa posizione in cui era mesi fa Thiago Motta. Quando lo stesso John Elkann l’aveva messo alla guida della Juventus per rilanciare la vecchia Signora: è stato un fallimento Motta, rischia di esserlo Vasseur […] ha gettato nel cestino il progetto della SF-24 che aveva chiuso bene la stagione scorsa per ridisegnare la macchina con risultati penosi; non riesce a tenere a freno i due piloti, Leclerc e Hamilton più di una volta l’uno contro l’altro con l’inglese spesso polemico nei confronti del proprio ingegnere di pista, Riccardo Adami; […]

Fred come Thiago, comunque. La Formula 1 è come il calcio e i risultati decidono: se da qui alla fine della stagione le Rosse continueranno a balbettare, a partire dalla gara di domani, non è improbabile che finisca davvero come con l’ex allenatore della Juventus. Discusso, aggredito dai tifosi, criticato dal giornali, difeso da John Elkann, rassicurato dagli altri dirigenti ma, alla fine, giubilato nel nome della sanità sportiva della vecchia Signora. […] Ieri Hamilton ha cercato di gettare acqua sul fuoco: «Adoro lavorare con Fred e lui è il motivo principale per cui sono in Ferrari. Non c’è nessuna discussione in atto al momento sulla posizione di Vasseur, per quanto ne so. E la sua sostituzione non è certamente qualcosa che appoggerei». “