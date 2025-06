Ferrari, Elkann si sta svegliando: la Gazzetta scrive che Vasseur rischia il posto (era ora)

Ferrari, Elkann si sta svegliando: Vasseur rischia il posto (Gazzetta)

John Elkann piano piano ci arriva. Col suo passo. Che non è proprio sveltissimo, va detto. Alla Juve ha impiegato 18 mesi per capire che Giuntoli li stava facendo inabissare. Alla Ferrari da tre anni sono prigionieri di Vasseur e del suo sorriso sornione che nei grandi giocatori di poker nasconde almeno un poker d’assi mentre lui si ritrova in mano sempre con coppia di otto che cala sul tavolo con nonchalance compiaciuta davanti a sconcertati giocatori che lo guardano esterrefatti. Ai suoi bluff non crede nessuno.

Pare che Elkann si stia svegliando. La Gazzetta scrive che Vasseur è sotto esame.

Ecco stralci dell’articolo di Giulia Toninelli:

La Rossa manca un titolo costruttori in F.1 dal lontano 2008 e il team principal Fred Vasseur, in questi quasi tre anni di lavoro, è stato chiamato a puntare proprio sulla riorganizzazione del team.

Per la Ferrari sembra ancora bruciare una recente ferita: il mancato arrivo del genio dell’aerodinamica Adrian Newey che nel 2024 per alcuni mesi è sembrato vicinissimo all’approdo a Maranello, salvo poi preferire l’offerta di Aston Martin, la squadra inglese con cui il progettista si è buttato a capofitto sullo studio e la realizzazione dell’ambizioso progetto 2026.

Il team principal che fa sfoggio di sorrisi e ottimismo davanti a un gap tecnico evidente rispetto ai rivali. Con una tendenza a rimandare l’accettazione delle difficoltà. Temporeggiare aiuta, ma solo se la situazione cambia. E per il momento non sta succedendo.



Comolli, l’ultimo amore francese di Elkann. Il mondo Juventus spera che non sia un nuovo Vasseur

Sono stati mesi complicati per Vasseur

Quelli del via del 2025 sono stati mesi complicati per Vasseur, nei cui risultati – generalmente ben al di sotto delle aspettative – si sono uniti a momenti di tensione, come l’evidente frustrazione del neo arrivato Hamilton o l’imbarazzo della doppia squalifica in Cina. I prossimi tre GP – che accompagneranno la Rossa da Montreal a Silverstone passando da Zeltweg – saranno così decisivi, non tanto per l’attuale campionato, saldamente nelle mani della McLaren, quanto invece per la prossima stagione e per il futuro in rosso del team principal. Il cui attuale contratto con Maranello, a quanto si dice da più parti, sarebbe in scadenza alla fine dell’anno. Per garantire la continuità del progetto sarebbe importante che fosse lo stesso Vasseur a portare avanti la vettura che vedrà la luce nel 2026, e di cui è a tutti gli effetti il padre. Tuttavia, se i risultati durante il resto della stagione dovessero essere al livello degli attuali, per il team principal si aprirebbe un’eventuale porta d’uscita dalla squadra.