L’Inter non si lascia fermare dallo stallo allenatore e ingaccia Petar Sučić

Arriva una buona notizia a fare da contrappeso all’incertezza della squadra: confermato l’arrivo ufficiale del centrocampista Petar Šušić. Sui social il club si dichiara «pronto per la nuova avventura» con il calciatore bosniaco naturalizzato croato. Da mesi era destinato alla squadra e ora la notizie è ufficializzata. Classe 2003, in arrivo dalla Dinamo Zagabria, per domani sono fissate le sue visite mediche. Forse non basta a rassicurare la situazione in seguito al triste epilogo con il Como su Fabregas, ma sicuramente apre uno spiraglio in questa sessione extra di calciomercato.

Il comunicato dell’Inter

«Verdi boschi, fiumi impetuosi e ripide montagne: i Balcani sono un territorio contraddistinto da paesaggi di una bellezza selvaggia e autentica, crocevia di culture e terra di confine che spesso si è trovata al centro di vicende storiche e umane di portata enorme. Un territorio che rispecchia la fantasia, la creatività e la capacità di sognare dei suoi abitanti: le stesse caratteristiche che si possono ritrovare in Petar Sučić, nuovo centrocampista nerazzurro».

Il passaggio dalla Dinamo all’Inter: «Centrocampista dotato di grande visione di gioco, tecnica e versatilità, Petar può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Cugino di Luka Sučić, attualmente in forza alla Real Sociedad, Petar diventa l’ottavo croato della storia nerazzurra, percorrendo la strada che unisce la Dinamo Zagabria e all’Inter, la stessa intrapresa in passato da Mateo Kovačić e Marcelo Brozović, centrocampisti e pilastri di una Croazia arrivata due volte sul podio Mondial».

L’auspicio per il futuro: «Inizia così l’avventura nerazzurra di Petar Sučić: un nuovo capitolo tutto da scrivere all’interno di un sogno diventato ormai realtà».