Ennesimo colpo per l’Inter, il Como blinda Fabregas

«Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club».

Mirwan Suwarso, presidente del Como ha parlato così in questi minuti ad un evento pubblico a Londra. Sul palco del Sxsw London, al fianco proprio del tecnico spagnolo, a riportarlo è Davide Zirosky. Il presidente ha potenzialmente chiuso la porta all’Inter che, dopo l’addio con Inzaghi, aveva virato su Fabregas,

Per i nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi ora è corsa a due tra Vieira e Chivu.

Anche i tifosi del Como si schierano e chiedono apertamente a Cesc Fabregas di restare nonostante il tentativo dell’Inter dopo l’addio di ieri di Simone Inzaghi. Tramite il portale Esport Como una parte della tifoseria si è apertamente schierata e ha chiesto all’allenatore spagnolo di seguire il cuore e non ascoltare le sirene interiste che inevitabilmente suoneranno sempre più forti nelle prossime ore.

Questo il testo del comunicato dei tifosi del Como rivolto a Cesc Fabregas:

“Como ti ama CESC, rimani. A Como ti abbiamo accolto come uno di noi. Hai portato classe, esperienza, umiltà. Hai creduto in un progetto che sembrava un sogno, e lo hai reso reale. Ora che si parla dell’Inter, ci trema un po’ il cuore. Ma noi vogliamo dirtelo forte e chiaro: resta con noi. Non andartene adesso. Siamo tornati dove meritiamo di stare, e vogliamo farlo con te al nostro fianco. Non è solo calcio, è amore, è appartenenza, è il Como. Per noi non sei “uno dei tanti”: sei il nostro mister, il nostro simbolo. Ti chiediamo di continuare a scrivere questa storia con noi.

Como ti ama, Cesc!!”.