Tra Bonny e il Napoli il link è Pastorello. Mai abbandonata la pista Lookman (Corrmezz)

Giovanni Manna è al lavoro per continuare a regalare al Napoli e a Conte i migliori colpi possibili in vista della prossima stagione che vedrà gli azzurri tornare in Champions League. Un nome che continua ad intrigare per l’attacco è quello di Bonny del Parma. Ne parla quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno. A seguire quanto evidenziato.

Bonny intriga il Napoli, avviati contatti col Parma

“Intriga molto Bonny del Parma, sono stati avviati i contatti sia con il club emiliano che con gli agenti, l’attaccante francese è gestito dal gruppo Pastorello che cura anche gli interessi di Meret. Un colpo che unisce lo spessore sul campo e la potenza in termini di marketing internazionale è Kang-In Lee del Paris Saint Germain, un profilo su cui il Napoli lavora tanto per aumentare il tasso di qualità sia a centrocampo che sulla trequarti”.

Il Corriere del Mezzogiorno parla anche di Lookman:

Nel lotto delle idee sulle corsie del tridente d’attacco ci sono anche Chiesa, Zaccagni, Paixao del Feyenoord e Noa Lang del Psv Eindhoven mentre non è mai stata abbandonata del tutto l’opzione Lookman che diventa più complicata dopo che Gasperini ha salutato l’Atalanta per approdare sulla panchina della Roma.