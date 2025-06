È Bonny l’obiettivo del Napoli, servono 25 milioni: sarà sfida con l’Inter (Repubblica)

Repubblica è in linea con quanto detto ieri dall’esperto di mercato Luca Marchetti. Il Napoli non cerca, o meglio non cercherebbe, un centravanti boom per fare il titolare. Il titolare sarà Romelu Lukaku, serve uno sparring, un vice, uno che lo faccia rifiatare e che abbia le sue stesse caratteristiche. Il primo della lista pare essere Ange Bonny francese di 21 anni del Parma che quest’anno ha segnato sei gol ma che ha ampie prospettive di crescita davanti a sé.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

L’identikit è stato tracciato nel corso degli incontri tra De Laurentiis, Conte e Manna della scorsa settimana. Ed è stato decisivo ovviamente il parere dell’allenatore.

Il (nuovo) centravanti dovrà assomigliare molto – come caratteristiche – a quello che già c’è in organico, ovvero Romelu Lukaku. Forte fisicamente, dunque, e con la capacità di tenere palla e far salire i compagni di squadra con i suoi movimenti.

Il Napoli ha deciso: farà un investimento importante e ha messo nel mirino Ange Bonny, 21enne del Parma e della nazionale under 21 francese che ha convinto tutti al suo primo anno in serie A anche se è ancora lontano dagli standard realizzativi dei grandi centravanti (ha segnato 6 gol).

Ma il futuro prossimo è tutto della sua parte. È un bomber di struttura e capace di aiutare la squadra. Conte lo ha messo nel mirino da mesi e si sta per riproporre il duello scudetto anche sul mercato. L’Inter vuole Bonny al più presto per dare un’alternativa forte a Thuram e quindi riecco le due contendenti una di fronte all’altra. Il Parma ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro e le prossime settimane saranno decisive. Il Napoli è intenzionato a fare sul serio e proverà a bruciare la concorrenza dei nerazzurri che adesso devono attendere pure il parere del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Il Napoli cerca un vice Lukaku, non un sostituto di Lukaku. Perciò sì a Bonny, niente David né Moise Kean (Sky Sport)

Uno dei nodi del mercato del Napoli è il centravanti. Forse è il nodo. Il Napoli è alla ricerca di un calciatore più forte di Lukaku, di uno equivalente a Lukaku o di uno che faccia da vice del centravanti belga?

Alla domanda ha risposto Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky Sport che è intervenuto a Radio Marte:

«Il Napoli in attacco cerca un vice di Lukaku, un calciatore che sia non “ingombrante” per il belga che difficilmente verrà tolto dall’undici di partenza da Conte. È questo il motivo per cui David è stato messo in stand by, anche perché su di lui c’è una bella concorrenza ed il costo dell’operazione spingerebbe il Napoli a farlo giocare titolare, ma il titolare Conte già ce l’ha».

Prosegue Marchetti:

«Al tecnico servirà un’alternativa al centravanti belga e Lucca è il calciatore seguito con maggiore attenzione. Piace anche Bonny del Parma. Kean? Servirebbe troppo per prenderlo: ha una clausola da 52 milioni ed il Napoli non vuole spendere così tanto per qualcuno che debba fare la riserva di Lukaku».