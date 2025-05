Theo Hernández potrebbe tornare al Real Madrid (As)

Il contratto col Milan scade nel 2026. Aveva giocato nei blancos nella stagione 2017/18, senza però trovare grande fortuna.

Theo Hernández potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra di mercato. A far suonare l’allarme ci ha pensato il giornale spagnolo As, il quale parla del terzino francese come rinforzo perfetto per la difesa del Real Madrid. Il giocatore rossonero già in passato aveva vestito la camiceta blanca e, in estate, potrebbe fare ritorno per giocare al Santiago Bernabeu.

Il Real Madrid a caccia di un terzino: il preferito è Theo Hernández

As scrive:

“Nella lista del Real Madrid per il ruolo di terzino sinistro è presente anche il nome di Theo Hernández. Un’opzione romantica, ma che soddisfa molti dei requisiti presenti nell’elenco delle qualità del club: esperienza (ha 27 anni), condizioni contrattuali favorevoli (il suo contratto con il Milan scade nel 2026) e facilità di adattamento.

La questione contrattuale è importante, in termini di prezzo. L’alto valore di mercato del francese si sta abbassando ora che gli resta solo un anno di contratto. È una delle carte che il Madrid ama tenere nascoste. Theo non ha rinnovato il contratto”.

Il possibile ritorno a casa

Theo Hèrnandez ha già un passato con il Real Madrid ma senza trovare spazio. Nell’estate del 2017 i galacticos prelevarono il francese dall’Atletico Madrid per una cifra di 24 milioni d’euro. In quella stagione, l’allora giovane terzino rimase nella rosa di Zinedine Zidane con la quale vinse la Champions League in finale contro il Liverpool. Nella stagione 2018/19 venne ceduto in prestito alla Real Sociedad per poi passare l’anno dopo a titolo definitivo al Milan.

A distanza di 5 anni, Theo Hernández potrebbe fare ritorno in Spagna, cercando di affermarsi come protagonista proprio nel Real Madrid:

“Nella stagione 2017-18 ha fatto parte del Real Madrid durante la prima era di Zidane , ma la sfida di quel periodo, a soli 19 anni, si è fatta sentire. Se ne andò, ma senza rimpianti. Un ritorno al Bernabéu sarebbe visto molto favorevolmente dal terzino”.

