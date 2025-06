Telenovela Osimhen: ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal (Pedullà)

Victor Osimhen sembrava a un passo dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. A quanto pare, però, il centravanti nigeriano non sarebbe più molto convinto di accettare la proposta saudita, nonostante il ricco ingaggio.

Nicolò Schira scrive su X:

Nonostante l’enorme offerta di ingaggio presentata dall’Al Hilal (35 milioni all’anno + 10 milioni di bonus fino al 2029), Victor Osimhen non è più del tutto convinto del club saudita. Il Napoli ha dato il via libera all’Al Hilal per 75 milioni di euro e tutte le parti coinvolte nell’affare stanno spingendo per convincerlo.

Despite the huge bid submitted by #AlHilal (35M/year + 10M as bonuses until 2029) Victor #Osimhen is no longer entirely convinced to join the Saudi Club. #Napoli have given the green light to Al Hilal for 75M and all the parties involved in the deal are pushing to convince him

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2025