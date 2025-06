Galatasaray fiducioso di trattenere Osimhen, l’attaccante vuole restare (Schira)

Il giornalista Nicolò Schira ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen, conteso in questo momento tra l’Al Hilal e il Galatasaray. Il nigeriano continua a rifiutare le proposte del club saudita. Sotto questa sua precisa scelta ci sarebbe la volontà di restare in Turchia. Di seguito quanto scritto su “X” da Schira.

“Il Galatasaray è fiducioso di trattenere Victor Osimhen. L’attaccante ha dato la priorità al Gala”, scrive il collega che riprende un suo stesso post di ieri. “Victor Osimhen non sembra convinto dell’offerta dell’#AlHilal, al momento. Preferirebbe rimanere al Galatasaray, che sta preparando un’offerta da presentare al Napoli. I piani dell’attaccante sono chiari: lascerà il Napoli durante il calciomercato estivo”.

#Galatasaray are confident to keep Victor #Osimhen. The striker has given his priorty to Gala. #transfers https://t.co/tRYOCQuUlu

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2025