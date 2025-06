Lobotka: «Non posso dire se resterò a Napoli»

Dal ritiro con la Slovacchia: «Ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Il mercato è lungo, ma se dovessi andar via, vorrei farlo per andare in un posto migliore»

Il centrocampista del Napoli Lobotka che non ha potuto prendere parte alla gioia dell’ultimo incontro di stagione contro il Cagliari a causa di un infortunio, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca tornado sulle sue condizioni

«Fisicamente mi sento meglio, riesco a camminare. Però non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli, entro domani farò una risonanza magnetica per capirne di più. La stagione è stata molto dura, le ultime partite sono state difficili anche sul piano mentale perché non potevo essere in campo con i miei compagni».

Sul suo infortunio:

«Ad oggi diventa difficile per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non so in quali condizioni possa essere effettivamente la caviglia. Devo pero dire che è sicuramente sopravvissuta durante i festeggiamenti! L’atmosfera è stata pazzesca così come le feste. Sto provando ancora a metabolizzare cosa abbiamo fatto. L’emozione che ho provato non si può descrivere».

Se resterà a Napoli? «Non posso rispondere. Mi trovo bene qui: ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Il mercato è lungo, ma se dovessi andar via, vorrei farlo per andare in un posto migliore».

Anguissa e Lobotka sono l’architrave di questo Napoli, insieme con Scott McTominay. Potrebbero lasciare solo di fronte a una proposta indecente, di quelle che non si possono rifiutare arrivate dall’Arabia