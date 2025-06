Spalletti rischia la panchina, Repubblica spara la notizia. Martedì il il confronto con Gravina

"Il ct si sente in discussione (come dopo gli Europei) e avrebbe voluto anticipare l'incontro col presidente federale ma si terrà martedì"

Spalletti rischia la panchina, Repubblica sbatte in apertura la crisi e il confronto con Gravina.

Spalletti rischia la panchina. Titola così Repubblica la prima notizia dell’edizione on line. Là, in alto, seguita da “martedì il faccia a faccia con Gravina”. Appuntamento che già sa di dentro o fuori.

Spalletti rischia la panchina, incontro con Gravina martedì (Repubblica)

Scrive Repubblica con Marzo Azzi:

“Lo scatto più veloce dei giocatori dell’Italia è stato quello per fuggire dalla batosta contro la Norvegia, lasciandosi alle spalle più in fretta possibile i ricordi amarissimi e poco edificanti della resa incondizionata all’Ullevaal Stadion. […] Il primato nel girone è stato subito compromesso e adesso si profila una lunga via crucis verso i play-off mondiali […]

La priorità è evitare a tutti i costi un tragico tris e per riuscirci c’è un unico modo: ritrovare immediatamente la strada della vittoria […] Per questo slitterà di almeno 72 ore l’inevitabile confronto tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti, ben consapevole delle nubi minacciose che aleggiano sulla sua panchina: tornata di colpo in bilico dopo la parziale riscossa in Nations League.

Il ct sente di essere di nuovo in discussione (come alla fine degli Europei in Germania) e per questo avrebbe voluto addirittura anticipare il faccia a faccia col presidente federale. Ma i tempi sono troppo stretti e dunque se ne riparlerà soltanto da martedì, per consentire a entrambe le parti pure una breve pausa di riflessione”.