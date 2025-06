Sinner cambia di nuovo preparatore e fisioterapista. Fanpage: “non gradita una recente intervista di Panichi”

È stato sorteggiato il tabellone del torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale in scena all’All England Tennis Club di Londra da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. Undici i giocatori italiani protagonisti sul verde britannico: diamo un’occhiata a come hanno pescato e al quadro completo degli ottavi teorici.

Prima di farlo, però, segnaliamo una breaking news importante: secondo Sky Sport, Jannik Sinner ha deciso di rivoluzionare il suo staff alla vigilia dell’evento, sollevando dall’incarico il preparatore atletico, Marco Panichi, e il fisioterapista, Ulises Badio. Non è ancora dato sapersi il motivo della separazione. Anche se Fanpage scrive che l’entourage di Sinner non ha gradito una recente intervista di Panichi.

Secondo Fanpage: “Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte dello staff di collaboratori di Jannik Sinner, che ha deciso di cambiare preparatore e fisioterapista. Cosa è successo e qual è la causa che può aver portato a una scelta così drastica come la separazione immediata? Secondo alcuni voci riportate da Sky le ragioni di un provvedimento del genere sono da ricercare in una recente intervista di Panichi, che potrebbe non essere stata gradita dall’entourage del numero uno al mondo. Ma si sarebbe trattato di una scintilla negativa, arrivata al culmine ulteriori motivi extra tennis. La notizia è trapelata nello stesso giorno del sorteggio del tabellone di Wimbledon”.

Questa invece è un’intervista di aprile di Panichi.

Wimbledon, il sorteggio degli italiani

J. Sinner vs L. Nardi

J. Faria vs L. Sonego

N. Basilashvili vs L. Musetti

F. Cobolli vs B. Zhukayev

M. Arnaldi vs B. Van De Zandschulp

L. Darderi vs R. Safiullin

S. Mochizuki vs G. Zeppieri

M. Berrettini vs K. Majchrzak

M. Bellucci vs O. Crawford

F. Fognini vs C. Alcaraz

Gli ottavi teorici (maschile)

[1] J. Sinner vs [13] T. Paul

[10] B. Shelton vs [7] L. Musetti

[4] J. Draper vs [15] J. Mensik

[11] A. De Minaur – [6] N. Djokovic

[5] T. Fritz vs [9] D. Medvedev

[16] F. Cerundolo vs [3] A. Zverev

[8] H. Rune vs [12] F. Tiafoe

[14] A. Rublev vs [2] C. Alcaraz

Wimbledon, il sorteggio delle italiane

J. Paolini vs A. Sevastova

L. Bronzetti vs J. Teichmann

E. Cocciaretto vs J. Pegula

Gli ottavi teorici (femminile)

A. Sabalenka vs E. Svitolina

P. Badosa vs M. Keys

J. Paolini vs A. Anisimova

D. Shnaider vs Q. Zheng

J. Pegula vs K. Muchova

M. Andreeva vs E. Navarro

I. Swiatek vs E. Rybakina

C. Gauff vs D. Kasatkina