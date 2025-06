Simeone spiega così la sconfitta dell’Atletico: «Se il Psg ha bisogno di un giocatore, tira subito fuori 70 milioni»

Dopo il 4-0 subito: «Quando Luis Enrique chiedeva un'ala sinistra, hanno speso a gennaio 70 milioni per Kvara. Sono stati superiori, ma la mia squadra ha tenuto botta».

Dopo il 4-0 subito contro il Psg al Mondiale per club, il Cholo Diego Simeone si è infastidito dopo un commento dei giornalisti sulle scelte tattiche fatte per il suo Atletico Madrid.

L’allenatore aveva preferito Antoine Griezmann ad Alexander Sorloth come titolare, al fianco di Julian Alvarez in attacco.

Simeone: «Se il Psg ha bisogno di un giocatore, tira subito fuori 70 milioni»

Simeone ha così giustificato la sua scelta:

«State cercando di remarmi contro, ma non mi interessa. Griezmann ha avuto grandi opportunità per segnare, ed è per questo che l’ho schierato».

Ha poi menzionato le risorse finanziarie dei parigini:

«Il Psg è una grande squadra di giovani giocatori. Quando Luis Enrique aveva bisogno di un giocatore sulla fascia sinistra, hanno tirato fuori 70 milioni per Kvaratskhelia a gennaio. Sono formidabili, e questa sera sono stati superiori a noi. Ma la mia squadra ha tenuto botta, nonostante questa difficile sconfitta».

