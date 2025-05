Conte a Napoli ha guadagnato 9,5 milioni netti grazie ai premi Champions e scudetto (Repubblica)

L’edizione on line di Repubblica, con Marco Azzi, conto di quanto ha guadagnato Antonio Conte nella sua stagione al Napoli. Stagione che molto probabilmente resterà unica visto che si va verso l’addio.

Repubblica fa i conti:

Partiamo dalla base: nell’accordo preso con il presidente Aurelio De Laurentiis, per ognuno dei tre anni Conte guadagna 6,5 netti a stagione. A questi si sono aggiunti due bonus: 2 milioni legati alla qualificazione alla prossima Champions, conquistata con largo anticipo, e un milione per la vittoria dello scudetto. Per un totale, come detto, di 9,5.

Si va verso l’addio tra Conte e il Napoli. A confermarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito. La decisione dovrebbe essere ufficializzata dopo la vita dal Papa di martedì prossimo. Scrive Di Marzio che

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato..

Ecco cosa ha scritto Di Marzio.

In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione.

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato.

La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League e del Milan.

Ecco cosa ha scritto il Napolista a proposito della cena di compleanno di De Laurentiis con Conte invitato.