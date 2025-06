Sarà Sarri-bis per la Lazio, domani la firma per un contratto biennale (Di Marzio)

La Lazio riaccoglierà Maurizio Sarri dopo le dimissioni avvenute la scorsa stagione. La permanenza di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste è durata solamente un anno e un deludente settimo posto in classifica, che non ha portato alla qualificazione alle competizioni europee.

La Lazio si prepara al Sarri-bis, domani la firma sul contratto

Alla Lazio, dunque, sono pronti a ripartire con l’ex Sarri. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Oggi ci sarà un incontro tra il ds della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, e Maurizio Sarri: domani la firma dell’allenatore toscano. Altro colloqui che arriva 4 giorni dopo quello andato in scena lo scorso giovedì sera in un ristorante a Roma tra il dirigente della Lazio e l’agente di Sarri. Per lui un biennale di 2.8 milioni di euro a stagione. Un ritorno alla Lazio per Sarri 15 mesi dopo le dimissioni arrivate il 13 marzo 2024.

La brutta sconfitta interna contro il Lecce ha certificato il fallimento stagionale della Lazio, che il prossimo anno – dopo otto partecipazioni consecutive – non giocherà le coppe europee. Poco fa, il club capitolino si è scusato con i tifosi biancocelesti pubblicando una nota sul proprio sito ufficiale.

La Lazio era partita anche bene, rendendosi protagonista di una prima parte di campionato esaltante. Poi il crollo, che soprattutto negli ultimi mesi ha assunto tratti quasi verticali: l’eliminazione in Europa League contro il Bodoe Glimt ai rigori (dopo la sconfitta per 2-0 all’andata) ha tolto certezze, che non sono più tornate. Il crollo è stato mentale, e di conseguenza tecnico. La Lazio ha vinto soltanto due delle ultime sette partite di Serie A (contro Genoa ed Empoli, entrambe in trasferta), ma paradossalmente l’unica in cui ha offerto una buona prestazione è quella pareggiata contro l’Inter a San Siro. Una sfida valsa lo scudetto al Napoli, e ai biancocelesti l’illusione di poter raggiungere il quarto posto. In fin dei conti, di positivo nella stagione laziale c’è solo lo scudetto consegnato alla squadra di Conte.