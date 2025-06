Sancho nel mirino del Napoli: è nella lista di Conte

Il Napoli ha messo i propri occhi su Jordan Sancho, finito nella lista di Antonio Conte. Gli azzurri devono ancora sostituire Kvaratskhelia e l’inglese del Manchester United potrebbe essere l’uomo giusto. Lo riporta il portale TeamTalk. Andiamo a vedere quanto si legge.

Sancho-Napoli, arrivano conferme: è nella lista di Conte

“Jadon Sancho è formalmente tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, ma non rimarrà lì a lungo. Napoli, Milan e ora Aston Villa sono interessate all’esterno, secondo quanto rivelato da alcune fonti. Il Chelsea era aperto a trattenere Sancho se avesse accettato di ridurre il suo stipendio di 300.000 sterline a settimana, ma lui ha rifiutato e il club ha pagato una penale di 5 milioni di sterline per annullare l’obbligo di acquisto di 25 milioni di sterline”.

Leggi anche: Conte vuole due esterni offensivi: Ndoye è la prima scelta, costa 40 milioni (Pedullà)

“Il Manchester United vuole vendere Sancho, dato che ha bisogno di cessioni per finanziare un’importante ricostruzione della squadra. Non mancano pretendenti, con Napoli, Milan e Villa che stanno tutte valutando le sue mosse quest’estate. Il Napoli è particolarmente attivo nella ricerca di un’ala sinistra di alto livello per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, partito per il Paris Saint-Germain a gennaio. Il Napoli sta valutando Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest, Alejandro Garnacho del Manchester United e Jesus Rodríguez del Real Betis come potenziali acquisti. Sancho è stato aggiunto alla rosa dei candidati del Napoli, mentre Antonio Conte punta a un’importante sessione di calciomercato dopo aver vinto lo scudetto, ma c’è concorrenza”.

“Anche il Milan ha raccolto informazioni su Sancho, con i rossoneri che rimangono sul mercato per un’ala di qualità nel caso in cui Rafael Leao se ne vada quest’estate. L’Aston Villa, invece, potrebbe offrire a Sancho, emarginato dal Manchester United, un’altra opportunità in Premier League. Fonti affermano che il Villa, che sta anche cercando un nuovo giocatore sulla fascia sinistra d’attacco, avrebbe mostrato interesse per Sancho negli ultimi giorni. Al momento, non ci sono trattative avanzate per Sancho, ma è alla ricerca di una nuova opportunità e si prevedono sviluppi nei prossimi giorni”.