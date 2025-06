“Ricorderemo il silenzio degli amici”, il posto polemico del figlio di Zeman

Si dice, correttamente, che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Zdenek Zeman nei mesi scorsi non ha vissuto dei bei tempi, adesso sta meglio, pian piano sta recuperando. Il figlio Karel su Instagram ha postato una splendida foto con il papà, che è assai sorridente. Un sorriso che vale mille parole, ma due parole le ha volute dire pure Karel che ha mandato un messaggio chiaro e preciso a chi è scomparso nel momento della difficoltà.

“Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici”. La frase è di Martin Luther King ed è a corredo di una foto che il figlio di Zdenek, ha pubblicato su Instagram, tra il sibillino e il polemico. Padre e figlio insieme, abbracciati e sorridenti dopo i momenti difficili dei mesi scorsi. Successivamente Karel Zeman ha poi postato una stories pubblicando un’altra citazione, stavolta di Charles Bukowski: “Volevo urlare quello che sentivo, ma sono rimasto zitto per paura di non essere capito”.

I problemi di Zeman

Il boemo infatti a febbraio era finito di nuovo in ospedale per un’ischemia: dopo il ricovero in terapia intensiva, la riabilitazione e il lento ritorno alla normalità sono stati i passi successivi al grande spavento. Momenti che evidentemente la famiglia Zeman ha trascorso in solitudine, o comunque senza la vicinanza di chi veniva considerato un amico dell’ex allenatore di Roma, Foggia, Pescara, Lazio e Napoli (tra le altre). Questo è quanto sembra emergere dal post di Karel che al sollievo di aver superato i momenti più duri ha abbinato una frecciatina, senza riferimenti diretti ma nemmeno troppo velata.