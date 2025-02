Zeman, il neurochirurgo: «Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo»

Il direttore del reparto del Gemelli dove è ricoverato l’ex allenatore: «Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collaborante»

Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Zdeněk Zeman, ricoverato da ieri:

condizione e del perché si trova in ospedale». Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex allenatore, fra le altre, di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, da giovedì mattina ricoverato presso la Stroke Unit del policlinico universitario di Roma.

Il direttore di neurochirurgia del Gemelli: «vigile, collabora, capisce tutto»

«Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo — spiega Olivi — dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test».

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, ancora paura per Zdenek Zeman. “L’ex tecnico di Roma e Lazio questa mattina è entrato in codice rosso al Policlinico Gemelli e in questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva neurologica non troppo lontano da dove è ricoverato Papa Francesco. Il boemo, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorni Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Stamattina il ricovero a cui seguiranno altri esami approfonditi in queste ore“.

Già ad ottobre dello scorso anno l’allenatore aveva subito un attacco ischemico e sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore. Allora gli furono impiantati quattro bypass in due ore di intervento.

