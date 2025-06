Ranieri ha detto no a Gravina su Whatsapp, come i ragazzi senza il coraggio di lasciare la fidanzata (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport affronta il caso Ranieri in un editoriale firmato Arianna Ravelli. Editoriale che si sottrae alla retorica buonista che continua ad avvolgere il tecnico romano oggi dirigente della Roma.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

E veniamo a Ranieri. Premessa: quando le scelte riguardano il proprio futuro professionale e di vita sono sempre legittime (a maggior ragione quando di sicuro sono state dolorose), così è stato del tutto legittimo da parte di Ranieri confermare alla fine la decisione, già comunicata alla Roma, di non volere più allenare. Però andava detto subito.

È vero che, dopo la disfatta con la Norvegia le cose sono precipitate, ma con la certezza di avere in tasca il sì di Ranieri, la Federazione ha affrontato un esonero che forse poteva essere gestito diversamente. Di sicuro, l’Italia del pallone si sarebbe risparmiata quest’impasse che non solo non giova all’immagine, ma da cui non è facile uscire. Anche il modo desta qualche perplessità e stride con l’eleganza di uno splendido signore settantenne: una scelta così non può essere comunicata al presidente federale via Whatsapp, come fanno i ragazzi quando non hanno il coraggio di lasciare la fidanzata.

Ranieri non è che ne esca proprio benissimo da questa storia (Capuano)

Il giornalista Giovanni Capuano su X esprime un concetto ragionevole e condivisibile: Claudio Ranieri non ne esce affatto bene da questa storia.

Comunque anche Ranieri che prima accetta, manda la lista dei collaboratori, fa fare alla Figc tutti i passi formali e poi ci ripensa, rifiutando l’Italia nel momento dell’emergenza e creando molti più problemi di quanto già ce ne fossero se avesse declinato subito…