Rafa Marín va al Villarreal quasi gratis: in prestito per un milione, senza obbligo di riscatto (As)

Il tecnico Marcelino lo considera una priorità. Eventualmente il riscatto è fissato a 15 milioni. In Spagna danno il trasferimento come imminente

Arrivato a Napoli con curiosità e aspettative, Rafa Marín non è mai riuscito a ritagliarsi un vero spazio nella rosa di Conte. La mancanza di rotazioni e l’assenza di impegni europei lo hanno relegato ai margini, senza mai incidere davvero sul campo.

Nonostante ciò, anche lui può fregiarsi del titolo di campione d’Italia, pur avendo avuto un ruolo quasi invisibile. Ora, il suo futuro sembra indirizzato verso il Villarreal, dove spera di trovare finalmente spazio e continuità.

Dopo una stagione da spettatore con Conte, Rafa Marín è vicino al Villarreal (As)

As, quotidiano sportivo spagnolo, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda:

“Il Villarreal è a poche ore dall’annuncio dell’arrivo di Rafa Marín come nuovo calciatore giallo, sarà il secondo rinforzo per Marcelino per la prossima stagione. Dopo diverse settimane di trattative, Villarreal e Napoli hanno già chiuso l’accordo per il prestito con opzione di acquisto del calciatore.

Il Villarreal pagherà 1 milione per il prestito di Marín, mentre la prossima stagione dovrà decidere se attivare o meno l’opzione di acquisto per 15 milioni che è stata stipulata nel contratto. Marín è una chiara richiesta di Marcelino García Toral.

L’allenatore asturiano vede nel difensore spagnolo un profilo giovane, con qualità nell’impostazione e intensità in fase difensiva. Da parte sua, il giovane calciatore considera il Villarreal l’occasione ideale per avere minuti e competere ad alto livello tornando nella Liga. È sempre stata la sua priorità: mettersi a disposizione del tecnico asturiano e vestire la maglia gialla.

Si tratta di un’operazione che era già vicina alla conclusione a gennaio, ma che fu bloccata poiché, dopo il cambio di programma con Danilo, gli azzurri non riuscirono a trovare un’alternativa sul mercato. Una volta completate le ultime formalità, la sua firma dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore o nei prossimi giorni: Marcelino avrà così uno dei due centrali difensivi che desidera per la prossima stagione.”