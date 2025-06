Rafa Marin, il Villarreal lo vuole in prestito per un milione senza obbligo di riscatto

Rafa Marin è sempre più vicino al ritorno in Spagna. Il difensore ex Real Madrid non ha trovato il minutaggio che sperava a Napoli ed è dunque pronto a ritornare al suo Paese natale per provare a rilanciarsi.

Il Villarreal vuole chiudere in fretta per Rafa Marin

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Il Villarreal è fiducioso di chiudere l’accordo con Rafa Marin la prossima settimana: 1 milione per il prestito, 15 milioni l’opzione di riscatto. Clausola sulla rivendita del 10%.

Quindi il Villarreal vuole Rafa Marin in prestito senza obbligo di riscatto.

«Non sono riuscito a giocare tanto come avrei voluto, ma mi tengo le cose positive e posso solo parlare bene di Conte», ha detto il difensore iberico. «Ho imparato molto con lui e credo di essere un difensore più forte rispetto a quando sono arrivato a Napoli. Conte esige il 100% sempre, in ogni allenamento e in partita», ci ha tenuto a sottolineare.

Rafa Marin è poi entrato nel merito della sua esperienza in azzurro: «Quanto a me, come tutti gli stranieri mi sono dovuto adattare a un contesto nuovo: in Spagna si lavora molto con il pallone, in Italia il calcio è più tattico e da Conte ho imparato tanto in questo senso. Napoli poi è incredibile. Anche noi in Andalusia sentiamo molto il calcio, ma non ho mai visto vivere il calcio come a Napoli, è un’esperienza che mi terrò per tutta la vita. Poi abbiamo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, la festa è stata incredibile, attraversare in bus quel fiume di gente sul lungomare è stato pazzesco».