Rafa Marín al Villarreal: «un milione di euro per il prestito» (Mundo Deportivo)

Aumentano le probabilità che Rafa Marín diventi un giocatore del Villarreal. Mundo Deportivo scrive sulla situazione del club spagnolo: «Il Villarreal sta intensificando i suoi sforzi per costruire una squadra competitiva con cui competere non solo nella Liga, ma anche per la sua celebre partecipazione alla Champions League e per il premio per il quinto posto ottenuto nell’ultima stagione di campionato. E per ora i tifosi del club “giallo” possono essere emozionati e felici, perché dopo essersi assicurati l’ingaggio di Moleiro , uno dei giocatori più richiesti del calcio nazionale e internazionale, ora sono molto vicini a finalizzare l’arrivo di un altro Under 21 dalle grandi potenzialità».

Vicini all’accordo per Rafa Marín:

Anna Cordovilla scrive: «Rafa Marín, difensore centrale del Napoli proveniente dal Siviglia , sarebbe vicino a diventare un giocatore del Villarreal, dopo che i due club avrebbero raggiunto un accordo mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli. L’accordo non è ancora definitivo, ma è vicino a esserlo. Il suo arrivo è una scommessa vincente per Marcelino García Toral, che vede Marín come difensore centrale per la nazionale e come uno dei migliori della sua generazione». Il confronto di Rafa Marín tra Italia e Spagna: Il calciatore iberico aveva dichiarato: «in Spagna si lavora molto con il pallone, in Italia il calcio è più tattico e da Conte ho imparato tanto in questo senso. Napoli poi è incredibile. Anche noi in Andalusia sentiamo molto il calcio, ma non ho mai visto vivere il calcio come a Napoli, è un’esperienza che mi terrò per tutta la vita. Poi abbiamo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, la festa è stata incredibile, attraversare in bus quel fiume di gente sul lungomare è stato pazzesco». e da Conte ho imparato tanto in questo senso.. Anche noi in Andalusia sentiamo molto il calcio, ma non ho mai visto vivere il calcio come a Napoli, è un’esperienza che mi terrò per tutta la vita. Poi abbiamo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, la festa è stata incredibile, attraversare in bus quel fiume di gente sul lungomare è stato pazzesco».

Le cifre del prestito:

Secondo Mundo Deportivo: «Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, Marín si unirebbe al club di La Plana in prestito, un prestito oneroso, con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Napoli, il Submarine pagherà circa un milione di euro per il prestito del giocatore, riservandosi un diritto di riscatto di circa 12 milioni di euro, la stessa cifra che la squadra italiana ha pagato al Real Madrid un anno fa per il difensore centrale Under 21, cresciuto significativamente sotto la guida di Antonio Conte , il che ha spinto il Villarreal a puntare ancora una volta sul sivigliano». Infatti in una precedente intervista il difensore del Napoli si era pronunciato sul suo percorso con Conte:«Ho imparato molto con lui e credo di essere un difensore più forte rispetto a quando sono arrivato a Napoli. Conte esige il 100% sempre, in ogni allenamento e in partita».

L’accordo saltato all’ultimo momento: