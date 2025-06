In Spagna scrivono benissimo di Rafa Marin: giovane, potente e agile, l’ideale per il Villarreal (As)

Il Villarreal è tornato su Rafa Marin; la trattativa col Napoli era già stata definita a gennaio, ma fu Conte a bloccare tutto poiché non arrivò un centrale difensivo al suo posto. Gli spagnoli hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, più o meno alla cifra per cui il Napoli acquistò il calciatore dal Real Madrid l’estate scorsa.

Il Villarreal vuole chiudere per Rafa Marin, è il difensore ideale per Marcelino

Secondo quanto riportato da As:

Nell’ultimo mercato invernale, il Villarreal aveva raggiunto un accordo con Rafa Marin e il Napoli per l’arrivo del calciatore in prestito fino alla fine della stagione. Era tutto pronto: visite mediche superate e i tifosi che lo aspettavano. Ma la situazione è poi precipitata. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, voleva un rimpiazzo di Marin prima che lasciasse la squadra; non ottenendo ciò, il centrale spagnolo è rimasto a Napoli fino alla fine della stagione, diventando campione d’Italia. Alcuni giorni fa, abbiamo spiegato che Marin era una delle opzioni valutate dal Villarreal per sostituire i partenti in difesa. Nelle ultime ore, la dirigenza del club spagnolo è tornata a Napoli per definire una volta per tutte ciò che avevano già iniziato quest’inverno. Il club ora sta negoziando la firma del difensore, per un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli lo aveva pagato 12 milioni al Real Madrid, una cifra vicina a quella offerta dal Villarreal per il riscatto. Per il tecnico Marcelino, Marin è il difensore ideale che gli dà gioventù, intensità difensiva e buona agilità. Ora gli spagnoli sperano che la trattativa termini nel migliore dei modi.