Postecoglou ha vinto l’Europa League, ma il Tottenham lo esonera lo stesso

Il Tottenham dovrà trovare un altro allenatore per la prossima stagione, visto che il tecnico australiano Ange Postecoglou è stato licenziato.

Postecoglou ha vinto l’Europa League, ma il Tottenham ha deciso di esonerarlo

Il Daily Mail scrive:

Thomas Frank è il candidato principale per sostituirlo. Il successo in Europa è stata l’ultima ancora di salvezza del club in una stagione complicata conclusa al 17esimo posto in Premier. Dopo la vittoria in Europa League, Postecoglou era stato festeggiato per aver riportato un trofeo al club. Al fine, però, di migliorare la squadra per la prossima stagione, il presidente Daniel Levy e il consiglio direttivo hanno deciso di esonerarlo dopo sole due stagioni.

Il tecnico ha vinto con gli schemi di Mourinho, chi se ne frega dello spettacolo? (Guardian)

“Le finali non sono fatte per essere giocate, sono fatte per vincere. Chi se ne frega dello spettacolo? Chi se ne frega della qualità?“. Lo scrive Jonathan Wilson sul Guardian, ma qualcuno deve averlo urlato anche a Postecoglou, che ha vinto l’Europa League col 27% di possesso palla disinnescando di fatto tutto il suo pensiero precedente. “A un certo livello, il calcio è sempre più incentrato sulla narrazione e sul dramma che sulla maestria tecnica”, continua l’editorialista del Guardian. E “il Tottenham ignorerà sicuramente con allegria quanto sia stata caotica questa partita, mentre si crogiola nel suo primo trofeo dal 2008 , il primo in una competizione europea in 40 anni. La gloria ha molte forme, e solo perché questo potrebbe non essere il modo in cui Danny Blanchflower l’ha sancita, non significa che non sia stata, a suo modo, gloriosa”.