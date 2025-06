Per Osimhen l’Al Hilal ha offerto al Napoli 65 milioni + 5 di bonus (Romano)

L’Al Hilal di Simone Inzaghi vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen entro l’inizio del Mondiale per club. Ed è stata formulata la prima offerta al Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

L’Al Hilal ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen. La proposta è di 65 milioni di euro + 5 di bonus. La decisione spetta ora al Napoli.

🚨🇸🇦 EXCL: Al Hilal submit official bid to Napoli for Victor Osimhen as top target.

Proposal worth €65m fixed fee plus €5m add-ons, decision up to Napoli now.

