Diventerebbe uno dei calciatori più pagati al mondo. Per ora è in vacanza. Il Napoli incasserebbe i 75 milioni della clausola

Osimhen, l’Al Hilal gli offre 40 milioni all’anno per quattro anni (Corsport)

Osimhen potrebbe diventare uno calciatori più pagati al mondo. Lo diventerebbe se accettasse la stratosferica offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi (ovviamente i soldi non li sborsa Simone) che ha bisogno di una prima punta, che avrebbe voluto Victor al Mondiale per club (ma lui non aveva voglia, ambiva alle vacanze) e che è disposto a fare di tutto pur di accaparrarsi le sue prestazioni. Anche offrirgli un contratto di quattro anni a 40 milioni di euro netti l’anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:

Victor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza.

Non andrà al Liverpool, nemmeno alla Juventus e neanche al Galatasaray. Il futuro sembra sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una proposta folle, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo. E soprattutto, una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco. Non solo per motivi tecnici, ma anche per una questione economica: liberarsi del suo stipendio e incassare una cifra importante permetterebbe al club di agire senza troppi pensieri sul mercato. Eppure, la scelta finale spetta sempre a lui, a Victor.

Osimhen, il Galatasaray gli dà l’ultimatum: «Decidi il prima possibile, altrimenti danneggi anche noi» (Fanatik)

Il Galatasaray non molla Victor Osimhen. Dopo il prestito nella scorsa stagione, i campioni di Turchia vorrebbero l’attaccante nigeriano a titolo definitivo. Osimhen è tornato al Napoli e ora è alla ricerca di una nuova squadra, ma la sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida fino al 15 luglio.

Secondo quanto riportato da Fanatik:

Il Galatasaray ha contattato Osimhen e gli ha dato un ultimatum:

«Sei la nostra priorità in attacco. Abbiamo anche raggiunto un accordo con il Napoli. Devi prendere una decisione il prima possibile, così possiamo vedere la strada da seguire per il futuro prossimo. Se la questione si trascinerà a lungo, danneggerà il Galatasaray. Dopo le vacanze, vieni da noi e parliamone. Concludiamo il trasferimento, positivo o negativo che sia».

🟡🔴 Galatasaray, ülkesi Nijerya’da tatilde olan tecrübeli golcü ile temas kurup ültimatom verdi. 🗣️ “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra… pic.twitter.com/j2ltdTSzwV — Fanatik (@fanatikcomtr) June 22, 2025

Il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, ha parlato in conferenza stampa per chiarire la situazione a proposito del nigeriano:

«Osimhen deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo, ha una famiglia anche lui, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un’offerta molto più alta degli altri club europei e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen. Abbiamo già parlato anche con il Napoli. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte»