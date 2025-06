Osimhen e Vlahovic sono intrappolati nei loro contratti da nababbi (Espn)

Da risorsa dal valore inestimabile, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic si sono trasformati in un grosso grattacapo rispettivamente per Napoli e Juventus. I due attaccanti, fuori dal progetto (il primo si è estromesso da solo, il secondo ha deluso le attese), stentano a trovare una nuova destinazione a causa dei loro ingaggi importanti. Gabriele Marcotti, giornalista di Espn, si sofferma sulla situazione del nigeriano e del serbo definendoli “talenti di punta intrappolati in contratti inadeguati”. Vi riportiamo di seguito un estratto della sua analisi.

“Ci sono due centravanti che sono, abbastanza chiaramente, disponibili per il mercato: Dusan Vlahovic della Juventus e Victor Osimhen del Napoli, che lo scorso anno è stato ceduto in prestito al Galatasaray. Entrambi sono talenti rari e, rispettivamente a 25 e 26 anni, hanno davanti a loro molti anni di gloria. Eppure, entrambi sono intrappolati in situazioni contrattuali piuttosto insolite che rendono complicato un trasferimento, sebbene sarebbe nell’interesse di tutti”.

Il problema dei due non è il prezzo del cartellino, bensì ancora una volta gli ingaggi. “Si suppone che i club siano spaventati dagli stipendi di entrambi i giocatori – Osimhen guadagna ben 22 milioni di dollari all’anno, ovvero circa 300.000 sterline a settimana – eppure entrambi i calciatori vogliono giocare”, si legge su Espn.

L’articolo conclude così:

“Vlahovic sa – o dovrebbe sapere – che nessuno gli pagherà quello che guadagna alla Juventus. Osimhen sa – o dovrebbe sapere – che un trasferimento in un grande club di un campionato importante porterà i suoi benefici in termini di visibilità e sponsorizzazioni, oltre che di soddisfazione professionale. Ha ripetutamente rifiutato trasferimenti in Arabia Saudita.

Troppo alte le richieste di Napoli e Juventus in questo momento? Probabile, ma il tempo stringe per entrambi i club. A meno di un riavvicinamento estremamente improbabile, il Napoli non vuole rimanere bloccato con Osimhen per un’altra stagione, ed è difficile che riesca a mettere in pratica il trucco del “prestito più rinnovo” per due estati di fila. Se la Juve non cede Vlahovic, rischia di depauperare uno dei suoi patrimoni più preziosi, senza i fondi per sostituirlo e pagandogli anche uno stipendio assurdo. Vale la pena ricordare che la prossima estate ci sarà anche un Mondiale. C’è margine di manovra, da tutte le parti, e forse una lezione sull’essere un po’ troppo creativi con i contratti”.