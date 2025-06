Galatasaray, il vice-presidente: «Le possibilità che Osimhen rimanga aumentano di giorno in giorno»

Ai microfoni di "AS": «Stiamo trattando, abbiamo il budget per garantire la sua permanenza»

Quale futuro per Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano ha, per ora, rifiutato le avances dell’Arabia Saudita perché sogna di giocare in un top club di Premier League. Non è da escludersi, tuttavia, che possa continuare a vestire la maglia del Galatasaray. A riferirlo è il vice-presidente della squadra turca ai microfoni di “As“.

Galatasaray, le parole del vice-presidente

Di seguito quanto dichiarato dal dirigente sul futuro dell’ex Napoli: «Stiamo trattando Osimhen, ci sono però offerte di altre squadre. Anche il Galatasaray ha fatto un’offerta. Le possibilità che Victor rimanga aumentano di giorno in giorno, ma la trattativa è lunga. Noi abbiamo il budget per garantire la sua permanenza. Lo scorso anno quando ci è stato proposto Osimhen non avevamo bisogno di un attaccante, ma il suo nome era talmente importante che abbiamo chiuso la trattativa in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo la trattativa insieme all’agente George Gardi. Non sarà facile, ma ogni giorno che passa aumentano le probabilità che resti al Galatasaray».

Osimhen vuole giocare in Champions e non ha fretta di andarsene da Napoli

Victor Osimhen ha rifiutato il ricco ingaggio (35 milioni) dell’Al Hilal per prendersi ancora un po’ di tempo per valutare le varie offerte di mercato che gli arriveranno. Concluso il prestito al Galatasaray, l’attaccante è tornato al Napoli, che vuole cederlo solo con il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni.

Scrive il giornalista Rudy Galetti su X:

Nonostante l’ultimo tentativo dell’Al Hilal per Osimhen, l’attaccante ha confermato di volere tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la prossima stagione. Sono in lizza diversi club di alto livello europei e giocare la Champions League rimane una delle sue principali priorità.