Osimhen alla Juventus è quasi impossibile ora, quotate al 20% le possibilità di acquisto (Tuttosport)

Ora in pole c'è David, svincolato. Ma se la trattativa col canadese non dovesse andare a buon fine, la possibilità di prendere il centravanti del Napoli resterebbe in piedi.

Victor Osimhen alla Juventus continua ad essere una pista complicata, addirittura Tuttosport la quota ora al 20% di possibilità. Anche perché l’attaccante nigeriano ha una clausola da 75 milioni, valida solo per l’estero, e al momento sta prendendo tempo per decidere il suo futuro.

La trattativa tra Osimhen e la Juventus è quasi impossibile

I bianconeri, infatti, sembrano essere più orientati sullo svincolato Jonathan David (che piaceva anche al Napoli).

Tuttavia, il quotidiano riporta:

Se dovesse arenarsi la trattativa per il canadese, resterebbe in piedi la pista che porta ad Osimhen, per quanto tortuosa e costosa.

Secondo Libero: «Osimhen deve decidere cosa fare da grande: farsi ricoprire di soldi o tornare a giocare al massimo livello. La prima strada è facile, per imboccarla basta accettare l’offerta dell’Al-Hilal, che lo renderebbe uno dei calciatori più pagati al mondo. La seconda è molto più difficile, perché l’attuale stipendio di Osimhen è un deterrente».

Il giornale motiva la ritrosia dei club: «A spaventare i grandi club europei è però soprattutto la mentalità e l’etica professionale del nigeriano: vale davvero la pena pagare i 75 milioni della clausola e uno stipendio da doppia cifra per lui? Il Napoli ha le idee molto chiare su come spendere i soldi della cessione di Osimhen: un attaccante ( Nunez prima scelta) e due esterni ( Ndoye e Sancho i preferiti, con Chiesa che resta sullo sfondo). Non resta che attendere, nella speranza che il nigeriano non rimandi tutto all’ultimo con un anno fa».