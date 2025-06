Jonathan David si allontana dal Napoli e in generale dall’Italia (Moretto)

Sul canale di Romano: «Beukema è il preferito in difesa per caratteristiche e costi, il difensore ha aperto totalmente»

Nel corso del classico aggiornamento sul mercato di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, si è parlato molto anche delle nuove trattative in ottica Napoli. In attesa di De Bruyne – la cui firma dovrebbe arrivare a breve – si guarda alla linea difensiva (è già stato acquistato Marianucci dall’Empoli) e si accantonano piste che sembravano molto calde come quella di David.

Beukema ha detto sì al Napoli, David invece è accantonato (Moretto)

Di seguito quanto dichiarato sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

«Il Napoli vuole rinforzare la sua difesa: tra i primissimi nomi c’è Sam Beukema del Bologna perché per qualità, costi e caratteristiche è uno dei profili che piace di più in assoluto al Napoli. Beukema ha dato il sì totale al trasferimento, lo ha anche dichiarato ultimamente. Si sente pronto di fare un passo importante. Bisogna capire quale sarà la trattativa, perché il Bologna vuole fare di tutto per trattenerlo nonostante sappia che l’interesse del Napoli è forte.

Il Napoli è attento anche ad altri talenti nel Bologna come Ndoye (che piace anche all’estero). Questa linea dettata da Conte fa sì che ci siano dei profili che vorrebbe di più e altri che vorrebbe accantonare, come quello di Jonathan David. Si allontana sempre di più il possibile arrivo del canadese in Italia. Il Napoli aveva avanzato tantissimo nella trattativa con David, era la squadra più vicina a prenderlo in assoluto. C’era quasi un accordo verbale su tutto, su commissioni e stipendio. Il Napoli offriva 4 anni a più di 6 milioni netti a stagione, aveva fatto uno sforzo importante. Oggi però vi dico che le percentuali di vedere David in Italia – e ci metto dentro anche la Juventus – sono bassissime.»