Osimhen vale 75 milioni? Per i grandi club europei no, non si fidano di lui (Libero)

Osimhen è il perno del mercato del Napoli. L’asta sul suo nome non è nata. Per il quotidiano Libero il nigeriano resta bloccato dalla clausola alta e il suo approccio deontologico allontana i club. Libero scrive: «si è fatto fuori da solo. Avrebbe potuto tranquillamente vincere un altro scudetto a Napoli, invece la scorsa estate ha puntato i piedi per essere ceduto, senza però trovare un club che effettivamente lo volesse».

Due strade per Osimhen:

Secondo Libero: «Osimhen deve decidere cosa fare da grande: farsi ricoprire di soldi o tornare a giocare al massimo livello. La prima strada è facile, per imboccarla basta accettare l’offerta dell’Al-Hilal, che lo renderebbe uno dei calciatori più pagati al mondo. La seconda è molto più difficile, perché l’attuale stipendio di Osimhen è un deterrente».

I club sono spaventati:

Il giornale motiva la ritrosia dei club: «A spaventare i grandi club europei è però soprattutto la mentalità e l’etica professionale del nigeriano: vale davvero la pena pagare i 75 milioni della clausola e uno stipendio da doppia cifra per lui? Il Napoli ha le idee molto chiare su come spendere i soldi della cessione di Osimhen: un attaccante ( Nunez prima scelta) e due esterni ( Ndoye e Sancho i preferiti, con Chiesa che resta sullo sfondo). Non resta che attendere, nella speranza che il nigeriano non rimandi tutto all’ultimo con un anno fa».

L’offerta dell’Al Hilal:

L’Al Hilal potrebbe essere l’unica opzione concreta per Osimhen. Scriveva Palliggiano sul Corriere dello Sport: «Non andrà al Liverpool, nemmeno alla Juventus e neanche al Galatasaray. Il futuro sembra sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una proposta folle, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo. E soprattutto, una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco. Non solo per motivi tecnici, ma anche per una questione economica: liberarsi del suo stipendio e incassare una cifra importante permetterebbe al club di agire senza troppi pensieri sul mercato. Eppure, la scelta finale spetta sempre a lui, a Victor».