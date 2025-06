Osimhen-Al Hilal, dall’Inghilterra gli arabi aspetteranno solo 24 ore prima di abbandonare l’affare

Per il giornalista di 'GiveMeSport' e 'TalkSport’ l'offerta dell'Al Hilal è stata accolta positivamente, ma Osimhen non ha ancora accettato.

Si intensifica il mercato in uscita del Napoli. Il nodo è Victor Osimhem. Il suo futuro è in bilico tra l’Arabia e la Turchia, ma non si riesce a capire quale sia la pista più accreditata, Sull’argomento Ben Jacobs, giornalista di ‘GiveMeSport’ e ‘TalkSport’, scrive che l’Al-Hilal e pronto ad abbandonare la pista Osimhen nelle prossime 24 ore a meno che non ottenga il via libera definitivo dall’attaccante del Napoli . L’offerta è stata accolta positivamente, ma Osimhen non ha ancora accettato.

Jacobs aveva spiegato che all’attaccante del Napoli sono stati offerti quasi 30 milioni di euro a stagione più bonus e potrebbe unirsi alla squadra della Saudi Pro League in tempo per il Mondiale per Club, se tutto va secondo i piani. Il club saudita ha già avuto un approccio formale con il Napoli ed è pronto a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

Al momento il Galatasaray sta cercando di ingaggiare Osimhen in via definitiva