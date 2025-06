Nunez aveva già aperto al Napoli, questa potrebbe essere la settimana di Ndoye e Beukema (Pedullà)

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dal proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa l’interessamento del Napoli per Darwin Nunez:

«Darwin Nunez un nome che abbiamo dato in esclusiva nella notte tra il 7 e l’8 maggio. Me lo ricordo bene, perché all’epoca sembrava un’operazione impossibile. Ma in realtà, nel mercato, l’impossibile non esiste. Bisogna procedere passo dopo passo, senza fretta. Va ricordato che la notizia dell’apertura totale di Nunez al Napoli tramite i suoi agenti risale a dieci giorni fa, quindi non è una novità delle ultime ore.

Questa, invece, potrebbe essere una settimana importante per le trattative legate a Ndoye e Beukema. Quanto a Chiesa, è sicuramente nella lista del Napoli, ma non solo: piace anche ad altri club. In ogni caso, al presidente De Laurentiis piace molto. Il Napoli prenderà due esterni offensivi.

Su Musah, non posso dire molto: mi ricorda un po’ la storia di Felipe Anderson, che sembrava destinato alla Juventus e poi, all’ultimo, è finito al Palmeiras. Questo per dire che il mercato è davvero imprevedibile. Se il Milan o il Napoli dovessero riaprire una trattativa, ve lo farò sapere. Lo stesso discorso vale per altri nomi che stanno circolando».