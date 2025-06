Noa Lang, il Psg vuole 30 milioni più 5. Il Napoli per ora è fermo a 30 (Fabrizio Romano)

Fabrizio Romano ha rilasciato ulteriori novità sul possibile approdo di Noa Lang al Napoli. Proprio quest’oggi è andato in scena un incontro tra il club azzurro e il Psv Eindovhen. Si discute sul prezzo del cartellino, mentre tra i partenopei e l’attaccante l’accordo è stato trovato da tempo. A seguire quanto scritto poco fa dal giornalista sul proprio account su “X”.

“Oggi il Napoli ha incontrato direttamente il Psv Eindhoven per l’operazione Noa Lang, ma la proposta ufficiale è ancora in fase di discussione. Parte fissa di 25 milioni più 5 milioni di bonus sul tavolo. Noa Lang ha già accettato il progetto del Napoli concordando i termini personali”.

🚨🔵 Napoli had direct meeting with PSV Eindhoven today for Noa Lang deal with official proposal still being discussed.

€25m initial fee plus €5m add-ons on the table.

Noa Lang has already accepted Napoli project with personal terms agreed. pic.twitter.com/FiDp9ciN9g

