Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l’incontro di oggi (Di Marzio)

Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa tra Napoli e Bologna per il possibile approdo in azzurro di Ndoye e Beukema. Stando all’esperto di mercato, non ci sarebbero stati passi in avanti dopo l’incontro andati in scena quest’oggi tra la dirigenza azzurra e quella felsinea. Le parti torneranno dunque a parlarsi nei prossimo giorni.

Napoli su Ndoye e Baukema, gli ultimi aggiornamenti

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio: “C’è stato l’incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna, come vi avevamo raccontato nel corso degli ultimi giorni. Sul tavolo discusse le operazioni legate a Ndoye e Beukema, calciatori rossoblù che piacciono al Napoli di Conte. Resta la distanza tra i due club per entrambi i giocatori, sia per l’attaccante che per il difensore. Le parti, dunque, si riaggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trattative”.

Osimhen potrebbe diventare uno calciatori più pagati al mondo. Lo diventerebbe se accettasse la stratosferica offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi (ovviamente i soldi non li sborsa Simone) che ha bisogno di una prima punta, che avrebbe voluto Victor al Mondiale per club (ma lui non aveva voglia, ambiva alle vacanze) e che è disposto a fare di tutto pur di accaparrarsi le sue prestazioni. Anche offrirgli un contratto di quattro anni a 40 milioni di euro netti l’anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:

“Victor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza. Non andrà al Liverpool, nemmeno alla Juventus e neanche al Galatasaray. Il futuro sembra sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una proposta folle, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo. E soprattutto, una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco. Non solo per motivi tecnici, ma anche per una questione economica: liberarsi del suo stipendio e incassare una cifra importante permetterebbe al club di agire senza troppi pensieri sul mercato. Eppure, la scelta finale spetta sempre a lui, a Victor”.