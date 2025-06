Nazionale infortunati: Spalletti senza difesa né attacco, anche Moise Kean torna a casa

Risentimento muscolare per l'attaccante della Fiorentina. L'Italia verso la doppia sfida con Norvegia e Moldavia in piena emergenza

Ormai la Nazionale che prova a qualificarsi per i prossimi Mondiali sembra la rappresentativa di un reparto ospedaliero. Spalletti perde anche Moise Kean, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri. L’attaccante della Fiorentina non partirà per la Norvegia e ha lasciato questa mattina il ritiro per sottoporsi alle cure del caso.

L’emergenza era soprattutto in difesa: dopo l’infortunio di Gabbia era stato convocato Daniele Rugani. Ma in vista delle due partite con Norvegia (6 giugno) e Moldavia (9 giugno), il ct aveva perso anche Locatelli. Un forfait che si era aggiunto a quello di Buongiorno (sostituito da Ranieri). Per non parlare di Acerbi che ha detto chiaro e tondo che lui in Nazionale non ci va perché c’è Spalletti. E aggiungiamo che il presidente della Figc Gravina ha fatto spallucce e oggi nessun giornale ha riportato le sue dichiarazioni.

Il povero ct dovrà rimediare con quel che ha. Domani sera la partita è decisiva, anche se è la prima del girone per l’Italia. Non vogliano nemmeno immaginare cosa succederebbe in caso di sconfitta.