Natan a Napoli era un flop. Ancelotti lo ha convocato nel Brasile e il Betis lo valuta 45 milioni

Un paio di settimane fa, il Napoli ha ufficialmente annunciato la cessione a titolo definitivo al Betis di Natan Bernardo de Souza (più semplicemente noto come Natan). Il difensore brasiliano – in grossa difficoltà in maglia azzurra e mai nei piani di Antonio Conte – è stato riscattato dal club spagnolo per circa nove milioni di euro, al termine di una stagione molto positiva trascorsa in prestito. Tanto positiva che, adesso, un po’ viene da chiedersi se la dirigenza azzurra non abbia troppo frettolosamente deciso di inserire l’opzione in favore degli iberici.

Un dubbio lecito. Anche perché sul classe 2001 di San Paolo sono oggi puntati i riflettori di diversi club europei. E quanto trapela in queste ore dalla Spagna non fa altro che aumentare il rammarico: il Betis avrebbe rifiutato un’offerta da circa 30 milioni di euro per Natan. Ad affermalo è il portale Estadio Deportivo, che riferisce inoltre di una valutazione molto più alta da parte della compagine andalusa.

Estadio Deportivo e l’indiscrezione di mercato su Natan

Estadio Deportivo riporta innanzitutto che al Betis sono giunte “le chiamate ufficiali di Lazio e Leeds, oltre che di altri due club che hanno chiesto informazioni su Natan”. Poi aggiunge che – stando alle informazioni raccolte dalla propria redazione – il Real Betis avrebbe “rifiutato la cifra esorbitante di 27 milioni di euro per il giocatore, consapevole che, a 24 anni, una ulteriore rivalutazione aumenterebbe quella che sarebbe già stata una plusvalenza netta di 17 milioni”. Secondo il portale “il prezzo fissato (dal Betis, ndr) per la cessione di Natan de Souza è di 45 milioni di euro”.

Staremo a vedere. Intanto, ricordiamo che Natan è finito nelle grazie anche del nuovo allenatore del Brasile, Carlo Ancelotti, il quale ha deciso di convocarlo per la doppia sfida con Ecuador e Paraguay. L’ex azzurro non è sceso in campo, ma quasi certamente ne avrà l’opportunità nel prossimo futuro.