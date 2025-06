L’ex tennista spagnolo Rafa Nadal è stato invitato a un torneo di golf di beneficenza al Pula Golf Resort nelle Baleari e ha espresso la sua opinione sulla sua squadra del cuore, il Real Madrid, e l’addio di Carlo Ancelotti.

Nadal: «Ancelotti ha rappresentato al meglio i valori del Real Madrid»

Nadal ha affermato:

«È stato un anno complicato, con molti infortuni. Il Madrid ha vinto molto per anni, e da atleti sappiamo bene che è impossibile mantenere il 100% in ogni momento. Per vari motivi, le cose non sono andate come previsto quest’anno, e il Mondiale per club è un’opportunità per concludere la stagione in maniera positiva. C’è un nuovo allenatore (Xabi Alonso) che è atteso con impazienza e un altro (Ancelotti) che è andato via: una leggenda del Real Madrid per i titoli vinti, il suo temperamento e il suo eccellente lavoro. Da tifoso ringrazio Ancelotti, perché ha rappresentato perfettamente il Real sotto tutti gli aspetti. Ora è arrivato un altro professionista illustre e gli auguriamo il meglio».

