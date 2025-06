Napoli, Godts dell’Ajax può essere un jolly anche per il futuro: vale più di 10 milioni (Tmw)

Per il mercato estivo, il Napoli non guarda solo ai calciatori d’esperienza, bensì anche ai giovani. E l’ultimo nome accostato agli azzurri è Mika Godts dell’Ajax, belga classe 2005.

Nella lista degli obiettivi del Napoli si aggiunge Godts dell’Ajax

Tuttomercatoweb scrive:

Nella lista dei possibili obiettivi sensibili si aggiunge Mika Godts, uno dei migliori nella stagione dei biancorossi. Anche perché per lui era il primo anno completo fra i professionisti. Godts ha dato prova di grandi qualità, giocando 47 partite in totale fra Eredivisie, Europa League e Coppa d’Olanda, mettendo a segno otto gol, con sette assist. Ottima, del resto, la sua duttilità: può giocare su tutti i fronti della trequarti offensiva, sia da ala (destra o sinistra) che al centro. La valutazione è superiore ai 10 milioni di euro. Difficile pensare a un ruolo da titolare indiscusso, però in caso di addii seriali di Ngonge, Simeone e Raspadori potrebbe essere inserito nelle rotazioni.

A riferirlo è il portale olandese Algemeen Dagblad, che scrive:

“Lang è tornato nel mirino di diversi club di alto livello dopo un ottimo finale di stagione […] A gennaio, l’agente di Lang, Ali Dursun, aveva segnalato un’offerta dei campioni d’Italia al Psv di circa trenta milioni di euro, una cifra accresciuta come previsto nel mercato invernale. Il PSV non ha voluto vendere Lang perché lo considerava fondamentale per una buona parentesi in Champions League e per la corsa al titolo […] Adesso Lang sta valutando l’ipotesi di trasferirsi in una grande campionato europeo durante l’estate, e a tal proposito ha stipulato un accordo con il Psv: la cessione potrebbe avvenire sulla base dei 20 milioni di euro”.