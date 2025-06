Messi ritrova il Psg al Mondiale per Club, Jordi Alba: «Solo lui sa cosa è successo davvero in quei 2 anni»

Il pareggio per 2-2 contro il Palmeiras è bastato all’Inter Miami per accedere agli ottavi di finale del Mondiale per Club, come riportato dal sito ufficiale della Fifa. Una qualificazione sofferta ma meritata, arrivata al termine di una gara dai due volti: avanti di due reti, la squadra della Florida si è fatta rimontare nella ripresa, perdendo l’occasione di chiudere il girone al primo posto e garantirsi un incrocio (sulla carta) più favorevole con il Botafogo. Ma il destino aveva in serbo qualcosa di ben più grande: ai prossimi ottavi, l’Inter Miami sfiderà il Paris Saint-Germain, club che Lionel Messi ha lasciato nell’estate 2023 dopo due stagioni vissute tra alti e bassi, e non senza polemiche. «Leo vuole solo vincere, com’è giusto per un campione del suo livello», ha dichiarato Jordi Alba. «Conosco il suo amore per il Barca, ma non ha lo stesso legame con il Psg. Ha passato lì due anni, e solo lui sa davvero cosa è successo. Sarà una gara durissima, ma speriamo di fare il colpaccio».

Emozioni e intrecci dal sapore blaugrana

Quella tra Inter Miami e Psg non sarà una sfida qualsiasi. Oltre a Messi, tanti i protagonisti dal passato condiviso. A partire da Luis Enrique, oggi tecnico dei parigini, che ritroverà diversi ex compagni d’avventura nel leggendario Barcellona del “triplete”.

«Avevo già un’anima competitiva, ma lui l’ha esaltata», ha raccontato Luis Suárez, che proprio sotto la guida dell’asturiano ha vissuto alcuni dei momenti più alti della sua carriera. «È stato uno degli allenatori più importanti per me».

Dall’altra parte, a guidare la squadra americana dalla panchina c’è Javier Mascherano, altro volto noto della “cantera” blaugrana.

«Ho un legame speciale con Luis Enrique e con la sua famiglia», ha detto l’attuale tecnico dell’Inter Miami. «Sarà emozionante affrontarlo in una competizione di questo livello».

Un duello tra passato e presente

La sfida tra Inter Miami e Psg sarà dunque molto più di una semplice partita ad eliminazione diretta. Sarà un duello carico di emozioni, di ricordi e di rivincite, con Messi pronto a guidare i suoi contro la squadra che, seppur brevemente, ha rappresentato un capitolo controverso della sua carriera. Il sito della Fifa sottolinea il valore simbolico e tecnico di questo scontro, definendolo “una delle partite più attese della fase a eliminazione diretta”, con l’attenzione di tifosi e media puntata sul ritorno del campione argentino al confronto con i colori del Psg.