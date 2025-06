Marotta il serial-loser delle finali Champions, anche in Spagna se ne sono accorti

La Champions League è spesso il palcoscenico in cui si consacrano i grandi; ma per Giuseppe Marotta, una delle figure dirigenziali più influenti del calcio italiano moderno (anche se ultimamente sa prendendo schiaffi su schiaffi), il massimo trofeo europeo si è trasformato in una maledizione. In quattro finali – due con la Juventus e due con l’Inter – il risultato è sempre stato lo stesso: la sconfitta. E ogni volta, con lui in cabina di comando.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo:

“Nel 2015 il Barcellona di Luis Enrique ha vinto la finale di Champions League, battendo la Juventus per 3-1. Nel 2017 è stato il Real Madrid a spuntarla, battendo sempre la Juventus per 4-1. Nel 2023 il Manchester City vinse la sua prima e unica Champions League, battendo l’Inter per 1-0, grazie a un gol di Rodrigo. Anche il PSG nel 2025 ha vinto la sua prima Champions League a spese dell’Inter. Una vittoria per 5-0 che rimarrà per sempre, ancora una volta con Luis Enrique in panchina. Cosa hanno in comune queste quattro finali? Beh, il principale responsabile della squadra perdente è sempre lo stesso. È il leggendario Beppe Marotta , che in Italia è ormai considerato il Pepe Vélez di casa, un famigerato iella capace di perdere quattro finali consecutive con due club diversi. La cosa curiosa è che Marotta , 68 anni, è ora presidente e amministratore delegato dell’Inter dopo essere stato direttore sportivo della Juventus.”

Marotta sulle difficoltà dell’Inter: «Siamo forti, non ci spaventa proprio niente»

Presente ai funerali dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: «non ci spaventa proprio niente». Giuseppe Marotta esordisce mostrandosi fiducioso sul futuro della squadra, anche dopo il vuoto lasciato dall’addio di Inzaghi e dal rifiuto del Como su Fabregas.

«Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni». Poi aggiunge: «Noi siamo l’Inter: lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni».