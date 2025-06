Marianucci, l’agente: «Con lui abbiamo ragionato allo stesso identico modo con cui abbiamo ragionato con Di Lorenzo»

Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC, sul suo futuro al Napoli

«Marianucci viene dal settore giovanile dell’Empoli. È un giocatore che ha avuto dei margini di miglioramento e un’esplosione improvvisa. L’anno scorso ha giocato in Serie C e si è trovato catapultato a giocare in Serie A con l’Empoli. La verità è che chi lo ha scoperto è stato Roberto D’Aversa che ha insistito affinché non fosse ceduto in estate, lo ha tenuto con sé pian piano lo ha messo dentro. A dicembre e a gennaio Marianucci è diventato titolare. Nel calcio ci vuole coraggio. Con Marianucci abbiamo ragionato allo stesso identico modo con cui abbiamo ragionato con Di Lorenzo.

Noi cerchiamo di avere visione e coraggio e siamo convinti che con il giusto percorso possa diventare un giocatore di grande livello. Marianucci è alto 1,95 ed è un difensore centrale con velocità e tecnicamente molto forte. È un giocatore completo, l’unico difetto è che a volte ha troppa personalità ed eccessiva sicurezza poiché a volte eccede troppo e può commettere degli errori».

Leggi anche: Marianucci: «Chiellini è il mio idolo e un punto di riferimento per me»

Prestito? «Discorsi superficiali. Il Napoli lo ha pagato 10 milioni, è il giocatore più giovane della rosa, ha bisogno del tempo e deve avere il suo percorso nel club. Bisogna avere calma e far lavorare i giovani. Quando c’è un allenatore come Antonio Conte e c’è la materia prima dall’altra parte, il giocatore può avere solo dei miglioramenti. Non voglio creare aspettative, ma Marianucci ha tutto le qualità per diventare un giocatore di livello elevato».