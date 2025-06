Mancini la butta in caciara su Acerbi: «Spalletti? Ci saranno cose più importanti, no?»

Roberto Mancini la butta in caciara sul like che ha messo allo status Instagram di Acerbi contro Spalletti per giustificare la mancata convocazione in Nazionale.

Interpellato oggi a “The coach experience”, a Rimini, dov’è stato invitato per tenere una lezione in Aula Magna, ha risposto così ai giornalisti:

“Ma… dico: ci saranno cose più importanti, no…?”.

Insomma non ha voluto dire niente. Spalletti era stato bravissimo a non infierire sull’ex ct della Nazionale dicendo che certamente gli avevano hackerata il telefono, non avrebbe potuto credere altrimenti.

Invece Mancini lascia capire che nessuno gli ha hackerato niente. Ha messo il like e amen.

Del resto di Norvegia-Italia di stasera ha detto:

«L’Italia? Credo sia importante partire col piede giusto, la Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate».

Sul suo futuro ha dichiarato: «La panchina manca ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede».

Spalletti risponde a Mancini: «Gli avranno hackerata il telefono, ormai lo hackerano a tutti»

Il rifiuto di Acerbi della convocazione della Nazionale da parte di Luciano Spalletti è diventato un caso. Il calciatore ha apertamente attaccato il ct dicendo «Non c’è stato rispetto da parte di chi dovrebbe guidare il gruppo».

Da qui è nato un polverone con diversi interventi da parte di altri calciatori della Nazionale e dello stesso Gravina che però è stato molto tenero dicendo solo «non entro nel merito, dispiaciuto per la sua assenza».

Oggi ne ha finalmente parlato il ct Spalletti ne ha parlato intervistato da Sky Sport: «Acerbi un giorno mi spiegherà come gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto». Spalletti come al solito non si lascia sfuggire nulla e ne ha anche per Roberto Mancini, che ha messo like al post del difensore dell’Inter: «Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c’è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente».

Ora però la Nazionale ha bisogno di concentrarsi sulle prossime due partite fondamentali per il pass Mondiali «Siamo tutti qui belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. C’è sempre la lancetta che oscilla fra la tensione e la difficoltà della gara a livello mentale, ma anche della bellezza e dell’attrazione per qualcosa di unico che ti vai a giocare. Noi nel ruolo ne avevamo portati tre e uno doveva stare fuori… Ora posso evitare di metterne uno in tribuna, siamo 21 più i portieri, 16 scenderanno in campo poi ci sarà una partita a distanza di pochi giorni. Tutti saranno molto coinvolti, chi non giocherà domani giocherà l’altra. A volte poi i calciatori più forti vengono impiegati a fine partita perché nei minuti finali si decidono sempre più spesso le gare. Siamo nelle possibilità di fare una grande partita»

Chi in difesa fra Di Lorenzo e Bastoni? «Ho già scelto, ci può giocare Bastoni, ci può giocare Coppola e ci può giocare Rugani. L’ho trovato con un’attenzione eccezionale, appena l’ho chiamato si è precipitato qui. L’ho seguito molto durante la stagione, ci siamo sentiti spesso con Farioli e me ne ha parlato benissimo, spiegandomi anche come il suo sogno fosse il poter tornare in Nazionale».