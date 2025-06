Malagò: «La disaffezione dei tifosi verso la Nazionale? Ci sono stati episodi particolarmente tristi»

«Nulla è perduto nello sport come abbiamo visto nella finale epica del Roland Garros. Ranieri ha rispettato la sua parola, uno serio come lui è merce rara nello sport».

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione della 29a del Premio Internazionale Fair Play Menarini, al Salone d’Onore di Palazzo H. Queste le parole rilasciate alla stampa presente e riportate dal Corriere dello Sport.

Le parole di Malagò sul caos Nazionale

«L’esonero di Spalletti? Se abbiamo perso una partita così importante in quel modo e si è arrivati a questa decisione con il commissario tecnico, che idea volete che mi faccia? Ora c’è chi la vede in un modo particolarmente aggressivo e polemico e c’è chi, invece, cerca di trovare la soluzione migliore possibile, per quanto la situazione si sia molto complicata».

«Nulla è perduto nello sport come abbiamo visto nella finale epica del Roland Garros. Quello che conta è la tenacia, la voglia di perseguire i risultati. È chiaro che bisogna avere presupposti diversi da quelli che si sono visti. La disaffezione dei tifosi verso la Nazionale? È una cosa talmente lontana dal mio modo di pensare che mi sento di fuggire da questa idea. Certo ci sono stati episodi particolarmente tristi».

Queste poi le parole su Ranieri: «Una persona molto seria e quello che apprezzo di lui, merce rara nel mondo dello sport e del calcio, è che quando dà la parola, qualunque cosa succede, la rispetta. E questo è quello che ha fatto Ranieri. La mia opinione è che Claudio avrebbe da subito sostenuto una sua non disponibilità. Se ci fossero state le condizioni per poterlo fare sicuramente avrebbe preso seriamente in considerazione l’opportunità».