Il Mundo Deportivo non capisce niente, scrive che Lukaku è stato fondamentale per lo scudetto del Napoli

Anche in Spagna celebrano il quarto scudetto del Napoli, arrivato grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cagliari.

Le quattro chiavi della vittoria del Napoli

In particolare, il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo elenca quali, secondo loro, sono stati gli elementi essenziali affinché gli azzurri trionfassero dopo due anni dall’ultima volta, quando in panchina c’era Luciano Spalletti (ora ct della Nazionale italiana):

“Il grande motivatore: Antonio Conte e la sua mentalità

Se c’è un allenatore vincente in Serie A, è Antonio Conte. Ha conquistato 3 scudetti con la Juventus in 3 anni, uno scudetto e un secondo posto con l’Inter. È riuscito a ridare al Napoli la mentalità vincente perché è anche un grande motivatore; ha risollevato una squadra che lo scorso anno non aveva raggiunto neanche una competizione europea.

Il “Pichichi” Romelu Lukaku:

Il capocannoniere del Napoli è stato Romelu Lukaku, autore di 14 reti quest’anno in Serie A. Arrivato dal Chelsea per 30 milioni di euro nell’agosto 2024, l’attaccante belga ha trionfato al suo primo anno in azzurro. In Serie A ha anche fornito 10 assist. Anche Lukaku aveva vinto uno scudetto con l’Inter.

Solidità difensiva:

Uno dei grandi motivi per cui festeggiano il suo quarto scudetto è la forza della sua difesa: solo 27 gol subiti.

Il pilastro di Conte a centrocampo, McTominay, già un icona a Napoli e Mvp della stagione:

La prima stagione di Scott McTominay come giocatore del Napoli non avrebbe potuto essere più brillante, non solo per i suoi 12 gol e 6 assist in Serie A, ma per la sua influenza in campo. È stato un punto fermo per Conte, che ha adattato il suo sistema di gioco per ottenere le migliori prestazioni dall’ex centrocampista del Manchester United”.