Lucca è la prima scelta del Napoli, nei prossimi giorni si proverà a chiudere con l’Udinese (Sky)

Lorenzo Lucca pare essere la prima scelta del Napoli per il vice Lukaku. Nonostante gli azzurri siano in continuo contatto anche per Darwin Nunez del Liverpool, è il centravanti italiano l’opzione più accreditata per la prossima stagione

Lucca è la prima scelta del Napoli, il club lo ha già bloccato

Sky Sport scrive:

Ci sono stati nuovi movimenti per mantenere la priorità data a Lucca per il ruolo di attaccante: come detto il giocatore era stato bloccato e il Napoli ha ribadito la volontà di puntare su di lui. Nei prossimi giorni previsto un contatto anche con l’Udinese per trovare l’intesa totale e chiudere.

LaCasaDelloSport su X aggiunge:

Lucca potrebbe arrivare già settimana prossima, ad un passo anche Ndoye. Sul piatto ci sarebbero 20 milioni + bonus all’Udinese e 40 milioni al Bologna.

Lucca ha tutto ciò che serve per essere il giusto alter-ego di Romelu Lukaku nel cuore dell’attacco: centimetri in abbondanza – 201 -, abilità nel legare il gioco, la giusta predisposizione ad attaccare la profondità alle spalle della difesa e anche quel sapersi sacrificare in fase di non possesso che è un must per gli attaccanti allenati da Conte. E il giocatore ha già detto di sì alla soluzione Napoli, ovviamente lusingato dall’interesse del club azzurro. C’è da trovare l’intesa tra i club, col punto di incontro che potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Bonus più o bonus meno. Il Napoli, dunque, ha il pallino in mano, può e vuole chiudere in fretta la trattativa, anche per consegnare a Conte una squadra più completa possibile già al via del primo ritiro in programma a Dimaro Folgarida, in quella Val di Sole diventata come una seconda casa per gli azzurri. Il lavoro del centravanti è fondamentale per la fase offensiva di Conte, che ovviamente si troverebbe avvantaggiato nel poter contare su Lucca sin dal primo giorno di preparazione.