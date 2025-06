Lucca, il Napoli può chiudere: 30 milioni per la controfigura di Lukaku (Gazzetta)

È alto più di due metri, sa difendere palla come il belga, e sa pure segnare (12 gol quest'anno in Serie A). Arriverebbe subito a Dimaro

Lucca, il Napoli può chiudere per 30 milioni (Gazzetta)

Lorenzo Lucca, anni 24, professione centravanti, è vicinissimo al Napoli. Antonio Conte lo vuole come centravanti ombra, l’alter-ego di Romelu Lukaku. Napoli e Udinese sono vicini, lo ribadisce la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Quest’anno ha segnato 12 gol in Serie A.

Scrive la Gazzetta:

Lucca ha tutto ciò che serve per essere il giusto alter-ego di Romelu Lukaku nel cuore dell’attacco: centimetri in abbondanza – 201 -, abilità nel legare il gioco, la giusta predisposizione ad attaccare la profondità alle spalle della difesa e anche quel sapersi sacrificare in fase di non possesso che è un must per gli attaccanti allenati da Conte. E il giocatore ha già detto di sì alla soluzione Napoli, ovviamente lusingato dall’interesse del club azzurro. C’è da trovare l’intesa tra i club, col punto di incontro che potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Bonus più o bonus meno.

Il Napoli, dunque, ha il pallino in mano, può e vuole chiudere in fretta la trattativa, anche per consegnare a Conte una squadra più completa possibile già al via del primo ritiro in programma a Dimaro Folgarida, in quella Val di Sole diventata come una seconda casa per gli azzurri. Il lavoro del centravanti è fondamentale per la fase offensiva di Conte, che ovviamente si troverebbe avvantaggiato nel poter contare su Lucca sin dal primo giorno di preparazione. Lorenzo potrebbe firmare un contratto quinquennale che vedrebbe pure lievitare il suo salario, che oggi a Udine è di 250 mila euro netti a stagione.

Il match analyst dell’Udinese su Lucca: «Deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli»

Troise, che era il match analyst dell’Udinese lo scorso anno. Lorenzo Lucca è uno dei nomi accostato al Napoli in questa prima sezione del mercato. Di lui ha parlato a Stile TV Francesco, che era il match analyst dell’lo scorso anno.

«Lorenzo è in continua evoluzione ed i gol segnati quest’anno la rappresentano appieno. Non è ancora maturo al massimo, è molto alto e questo gli permette di proteggere palla e fare da centroboa, ma ha imparato a cucire bene il gioco e a lavorare su spazi ampi. La maturità di questo ragazzo deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli e col lavoro superbo che Conte fa con gli attaccanti credo possa davvero esplodere.