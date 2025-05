L’agente di Lobotka: «Questo scudetto è frutto del lavoro di tutti dentro al campo»

Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, ha rilasciato una lunga intervista al portale slovacco Dennik Sport dove ha parlato della stagione e dello scudetto del Napoli

«La vittoria del secondo scudetto di Stanislav è stato tra i più belli. Mi dispiace non essere potuto andare di persona a Napoli, ma l’ho vissuto come fossi davvero lì. Non vedo l’ora di festeggiarlo in vacanza con lui. Credo ci siano dei parallelismi tra i due scudetti. Il nuovo direttore sportivo Manna ha fatto un’ottima campagna trasferimenti come fece anche Giuntoli due stagioni fa. Hanno rimodellato la squadra dopo che la stagione precedente non era stata positiva. Proprio come fece Giuntoli prendendo Spalletti così ha fatto Manna prendendo Conte.

Lobotka ha dovuto adattarsi alle esigenze degli allenatori. Con Spalletti era più al centro del gioco come ruolo in campo, adesso ha dovuto lavorare molto. Credo che questo sia da apprezzare. Questo scudetto è frutto del lavoro massimale di tutti dentro al campo. Stanislav ha vinto il primo scudetto grazie al suo talento mentre il secondo grazie ad un immenso lavoro. Voleva davvero giocare l’ultima partita di campionato, ma non ci è riuscito. Non riesco ad immaginare possa essere pronto per le gare con la Slovacchia»